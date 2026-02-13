【豆腐1丁、丸ごとドン！】令和の麻婆豆腐がすごい。ひき肉・えのきの簡単節約レシピ
なにかと出費が多い年末年始が過ぎ、光熱費も気になる今の時期。家計にやさしい豆腐を主役にした料理で、おいしく賢く節約しませんか。
この麻婆豆腐は麻婆あんを作ったら、豆腐を切らずに一緒に煮ちゃうんです！ 豆腐は水切りもしないから楽ちんですし、見た目のインパクトもばつぐん！ くずしながら食べるわんぱく感も楽しいですよ。
『麻婆あんかけ豆腐』のレシピ
材料（2人分）
絹ごし豆腐……1丁（約350ɡ）
豚ひき肉……200ɡ
えのきだけ……1袋（約100ɡ）
万能ねぎ……1/2束（約50ɡ）
にんにくのみじん切り……1かけ分
しょうがのみじん切り……1かけ分
豆板醤……小さじ1/2
〈B〉
砂糖…大さじ1
片栗粉…大さじ1
オイスターソース……大さじ1
しょうゆ…大さじ2
酒……大さじ2
水……1カップ
サラダ油……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
作り方
(1)材料の下ごしらえをする
えのきは根元を切り落とし、長さ3cmに切る。万能ねぎは小口切りにする。Bは混ぜる。
(2)麻婆あんを作る
フライパンにサラダ油、Aと、万能ねぎの1/2 量を入れ、弱めの中火で炒める。香りが立ったら豚ひき肉を加えて炒め、ひき肉から透明な脂が出てきたら、えのきと、Bをもう一度混ぜてから加え、煮る。
(3)豆腐を加えて煮る
煮汁にとろみがついたら中火にし、フライパンの中央に豆腐を置いてふたをする。3〜4 分煮てごま油を回しかける。器に盛り、残りの万能ねぎを散らす。
うまみたっぷりのあんごと、ご飯にのせてめしあがれ！
とろっとろのあんかけのおかげで、豆腐がいつまでもあつあつなのも最高！ ぜひ作ってみてくださいね。
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
詳細はこちら
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。