【豆腐1丁、丸ごとドン！】令和の麻婆豆腐がすごい。ひき肉・えのきの簡単節約レシピ

なにかと出費が多い年末年始が過ぎ、光熱費も気になる今の時期。家計にやさしい豆腐を主役にした料理で、おいしく賢く節約しませんか。

この麻婆豆腐は麻婆あんを作ったら、豆腐を切らずに一緒に煮ちゃうんです！ 豆腐は水切りもしないから楽ちんですし、見た目のインパクトもばつぐん！ くずしながら食べるわんぱく感も楽しいですよ。

『麻婆あんかけ豆腐』のレシピ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1丁（約350ɡ）

豚ひき肉……200ɡ

えのきだけ……1袋（約100ɡ）

万能ねぎ……1/2束（約50ɡ）





〈A〉にんにくのみじん切り……1かけ分しょうがのみじん切り……1かけ分豆板醤……小さじ1/2

〈B〉

砂糖…大さじ1

片栗粉…大さじ1

オイスターソース……大さじ1

しょうゆ…大さじ2

酒……大さじ2

水……1カップ

サラダ油……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

作り方

(1)材料の下ごしらえをする

えのきは根元を切り落とし、長さ3cmに切る。万能ねぎは小口切りにする。Bは混ぜる。

(2)麻婆あんを作る

フライパンにサラダ油、Aと、万能ねぎの1/2 量を入れ、弱めの中火で炒める。香りが立ったら豚ひき肉を加えて炒め、ひき肉から透明な脂が出てきたら、えのきと、Bをもう一度混ぜてから加え、煮る。

(3)豆腐を加えて煮る

煮汁にとろみがついたら中火にし、フライパンの中央に豆腐を置いてふたをする。3〜4 分煮てごま油を回しかける。器に盛り、残りの万能ねぎを散らす。

うまみたっぷりのあんごと、ご飯にのせてめしあがれ！

とろっとろのあんかけのおかげで、豆腐がいつまでもあつあつなのも最高！ ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年2/17号より）

