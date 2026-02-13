「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

初出場の倉坪克拓（２４）＝長野県競技力向上対策本部＝が登場。３４秒８５で１９位に終わった。

前日の練習で腰に違和感があり、「ちょっと痛みを感じている部分があり、うまく加速することができなかったかなと思います。何とかいいタイムを出せるように頑張りました」とうなずいた。

ワールドカップ（Ｗ杯）でも表彰台に上がった経験のない２４歳。１０日の調整後には「一発逆転を狙っていく。（１００メートル通過を）９秒４台で来られたらメダル争いに絡める」と抱負を述べていた。

他選手の競技を見て「徐々に緊張感が高まってきた」と話す。４日のタイムトライアルでは参加選手の中でトップの３４秒６０を記録。「スタートの状態が上がってきている」と好感触を口にしていた。

◆倉坪克拓（くらつぼ・かつひろ）２００１年４月２日、長野県出身。日大を経て、長野県競技力向上対策本部に所属。２５年のハルビン冬季アジア大会１００ｍで１０位、同５００ｍで６位。