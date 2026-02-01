ブンデスリーガ 25/26の第22節 レーバークーゼンとザンクトパウリの試合が、2月14日23:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、イブラヒム・マザ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは安藤 智哉（DF）、マルティン・カールス（FW）、マティアス・ラスムーセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）、藤田 譲瑠チマ（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。レーバークーゼンのアーネスト・ポク（FW）のアシストからジャレル・クアンサー（DF）がヘディングシュートを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに14分レーバークーゼンが追加点。ルーカス・バスケス（DF）のアシストからパトリック・シック（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

レーバークーゼンは後半の頭から選手交代。イブラヒム・マザ（MF）からマリク・ティルマン（MF）に交代した。

52分レーバークーゼンが追加点。アレイクス・ガルシア（MF）のアシストからエドモンド・タプソバ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

59分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。ルーカス・バスケス（DF）、パトリック・シック（FW）に代わりアーサー（DF）、クリスチャン・コファン（FW）がピッチに入る。

69分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。ジャクソン・アーバイン（MF）、ジェームズ・サンズ（MF）に代わり原 大智（FW）、藤田 譲瑠チマ（MF）がピッチに入る。

74分、レーバークーゼンが選手交代を行う。アレックス・グリマルド（DF）からヨナス・ホフマン（MF）に交代した。

78分レーバークーゼンが追加点。ヨナス・ホフマン（MF）のアシストからアーネスト・ポク（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが4-0で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は69分から交代で出場した。藤田 譲瑠チマ（MF）は69分から交代で出場した。

2026-02-15 01:30:17 更新