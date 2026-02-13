ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間同日深夜）にフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で初練習を行った。

打撃ケージに入り、クリケットバット、さらにバットに持ち替えてティー打撃を行うなど体を動かした。巨人時代に登場曲として使用していたサザンオールスターズの「希望の轍」も流された。キャッチボールはネーサン・ルークスと行い、三塁の位置で守備練習もこなした。一塁にはゲレロが入り、軽めながら送球する場面もあった。

海外メディアから始まった囲み取材では「初めてだったので、どういうふうに動けるかとか、初めて会う選手ばかりなので、あいさつをしてコミュニケーションをとったりしました」と話した岡本。メジャーでプレーする思いについて「ずっと持ち続けていました。一番の舞台だと思っているので、そこでやりたいという思いでです」と話した。

そして、海外メディアの取材では岡本節で爆笑を誘った。「どういうキャラクターですか？」と聞かれると「硬派で真面目な男前」と即答。通訳の言葉を聞いたメディア陣から大きな笑いが起き、早くも打ち解けた様子だった。