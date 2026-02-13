メジャー9年目を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、キャンプ初日を迎えた。早速ブルペンで27球を投げ、ワールドシリーズ（WS）3連覇へ始動した。DH登録の3月のWBCでは打者に専念する見通しを明かし、06、09年大会以来となる連覇へ決意を示した。

久々の感覚だ。エンゼルス時代の23年以来、3年ぶりのキャンプ初日の投球練習。大谷はWBC米国代表の捕手スミスを相手に27球投げ込んだ。

「ようやく通常のオフシーズンを過ごすことができた。（オフが）短かったのは良いこと。その短い中でも十分な準備はできた」

スイーパーなど全球種を交え、新加入の守護神ディアスと並んで投げる場面もあった。前日にデーブ・ロバーツ監督は、WBCに向けて今月下旬にチームを離れる前のライブBP（実戦形式の打撃練習）登板を否定していたが、大谷本人は「今のうちにライブBPもこなしたい。来週に投げられれば良い状態で持っていける」と意欲十分だった。

米メディアからはサイ・ヤング賞への意欲についても聞かれ「獲れればもちろん素晴らしい。その付近（候補）に行くということは、それだけイニングも投げているということ。健康で1年間回れれば」と力強く語った。

WBCでDH登録となり、打者に専念する見通しになったことについては「いろいろと話しながらという感じ。チーム（ド軍）の意向もありますし、僕の感覚とそこを折り合わせながら」と説明し、「昨年も後半（6月中旬）からしか投げていない。今の段階だと正直難しいのかなと感じる。納得はしている」と胸中を吐露した。

まずはWBCが待つ。「前回も良い試合が多かった。野球界にとって大事な大会だと思うので全力で楽しみにしている」。連覇へ向けて踏み出した。（柳原 直之）

【大谷に聞く】

――WS連覇、MVPも3年連続。この先目指す場所は？

「WSもWBCで勝つのも、MVPも。1回やればいいというものではない。継続して初めて一流。1回より2回、2回より3回の方がいい。積み重ねていくことが大事」

――満足することはない。

「満足したら、やっぱり終わる時だと思うので。現時点でそう思っていないし、逆にそう思った時にやめればいいのかなと思う」

――WBCでの打者専念は保険の問題なども取り沙汰された。

「保険の兼ね合いのフィジカル（の検査）はやって、もう通っているので、そこは問題ないかなと思う」

――日本代表にどうなじんでいくか。

「まずはグラウンドの中でのコミュニケーションが取れれば一番いい。大会が始まるまで時間もない」

――日本に帰るまでのオープン戦での打席数のイメージは？

「普通のキャンプを過ごしたら、多分60打席くらい立つ。トラジェクトアーク（※打撃マシン）含めて。その半分と考えたら30〜40くらいでいいのかな」