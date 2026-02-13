◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子５００メートルが行われ、初出場の倉坪克拓（長野県競技力対策本部）は３４秒８５でメダル獲得はならなかった。１８年平昌五輪女子５００メートル金メダルの小平奈緒さんを指導した結城匡啓コーチに師事する２４歳。初の五輪は悔しい結果となった。

２０年の世界ジュニア選手権５００メートルを制し、将来を期待された。だが、２２年北京五輪は椎間板ヘルニアを患い、手術をしてスケートができる状態ではなかった。五輪本番はリハビリ期間中。「最初はへこんだが、すごい刺激になって自分も４年後この舞台に立てればいいなという思いになれた。それはすごいよかった」と前向きに捉え、代表争いが熾烈な同種目で見事、五輪切符をつかみ取った。

日大時代はブレード（刃）の曲げを入れず。道具に詳しい結城コーチのアドバイスを受け、曲げを入れることで「カーブをうまく回ることができている」と大きな成長の要因となった。ミラノに入って恩師からは、上半身の力が抜けていることを指摘された。世界の強豪立ちの壁は厚く、思うような結果は残せなかった。

◆倉坪 克拓（くらつぼ・かつひろ）２００１年４月２日、長野市生まれ。２４歳。岡谷南高を経て日大に進学。２０年世界ジュニア選手権で５００メートル優勝、１０００メートル３位。２５年、アジア冬季ハルビン大会チームスプリント銅メダル。趣味は釣り。