◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子団体追い抜き１回戦が行われ、２大会ぶり金メダル奪還を目指す日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）で臨み、２分５５秒５２の２位で準決勝進出を決めた。

日本は序盤から隊列を乱すことなく、安定した滑りを見せた。ただ、最後の１周のラップタイムが１５秒００。最終組でラスト１周を１４秒４７で滑りきったカナダに逆転を許し、０秒４９差で１位を明け渡した。

エースの高木は「１位通過のいいところで準決勝を迎えたかったので最後、私がスピードをとても落としてしまったところが最大の原因」と悔やみ、佐藤も「自分としては最後きついところ、見た感じは悪くなかったと思うけど、小さなミスが１位のカナダとの０・５秒というところに響いてしまったのかなというふうに反省の気持ちがすごく強い」と振り返った。

ただ、７日の３０００メートルで重圧から１８位と苦しんだ堀川は、課題としていたスタートでスムーズに隊列につき２位通過に貢献。「今日ですごく自信にもなるし、次のレースにつなげていきたい」と手応えを得た様子だった。準決勝以降で出番を待つ初出場の野明花菜（立大）も「今日見た先輩たちの姿をしっかり忘れずに経験として自分の中にとどめて、自分に何ができるかを考えていければ」と誓った。

２大会ぶりの頂点、３大会連続の表彰台に向けて、１７日の準決勝はオランダと激突する。