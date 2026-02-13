ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が14日（日本時間15日）、バッテリー組キャンプ2日目の練習前に取材に応じた。

2大会連続で米国代表の一員として臨む3月のWBCでは、チームメートの大谷、 山本の日本代表とは対戦する可能性があるのは決勝。

「大谷と対戦する可能性があるが、どれくらい楽しみか？」と問われると、「是非対戦したいと彼には伝えているし、ヨシ（山本）とも対戦したいねと言っている。もし機会があれば楽しいだろうね」と待ち侘びた。

その山本とは前日13日の「ライブBP」で対戦して、見逃し三振と四球。

「由伸は“由伸らしい投球”をしていた。球をうまく散らして、コントロールもいい。自分が対戦したときは94マイル（約151キロ）前後だったと思う。しっかりストライクを取っていた。自分は四球を選んだが、それがWBCでも続いてくれればいいね」と笑っていた。

今後は3月1日（日本時間2日）に米国代表に合流予定。スミスの他に捕手は昨季60本塁打のマリナーズの主砲ローリーが選出されている。

スミスは「調整は順調だ。いつもと同じスケジュールでやっている。今年も同じように進めているよ。楽しみにしているし、WBCはきっと楽しい大会になると思う。いいチームになるはずだし、このクラブハウスの仲間や他球団の選手も多いからね。みんなで話しながら、競い合う準備をしている」と語った。