◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月14日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの女子団体追い抜きが14日（日本時間15日）に行われ、2大会ぶりの金メダル奪還を目指す日本は準々決勝に登場した。

第2組で中国と滑った日本は、高木美帆（TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（ANA）、堀川桃香（富士急行）の3選手が出場し力走。途中で、若干隊列が乱れる一幕もあったが問題なく、2分55秒52を記録した。スケート王国・オランダよりも0秒13速いタイムとなった。

準々決勝には日本の他に、オランダ、カザフスタン、中国、ドイツ、米国、カナダ、ベルギーが出場。タイム上位の4チームが準決勝に進出する。

準々決勝の結果、カナダ、日本、オランダ、米国の4チームが準決勝進出。日本は準決勝で3位のオランダと対戦することになった。

高木は「1位通過が叶わなかったのは私の最後の動きの乱れ、スピード落としすぎてしまったのが響いている。悔しい気持ち」と反省。「出だしは完璧に入れた。私自身がどう改善できるかが大きくなる。プッシングは改善したと感じた。あと2日でどこまで修正できるか、追い込みたい」と話した。

相手はオランダに決まった。「オランダでもカナダでも手ごわい相手に変わらない。やるべきことは変わらない。どの国が相手でも、手を抜くことは最後までできない。自分たちがどこまで準決勝で最高の滑りできるか。強い気持ちで挑む」と語っていた。

また佐藤は、小さなミスを振り返りつつも「私たちの持ち味のスピードをキープすれば絶対に金メダルとれる」と語り、堀川も「勝って決勝に進みたい。ここに立ったからには役割果たしてメダルに向かっていく」と決意を口にしていた。