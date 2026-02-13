プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味」 「サクサクホクホク 山芋のフライ」 「キャベツとリンゴのサラダ」 の全3品。
幅広い食材を取り入れた献立です。

【主菜】本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味


調理時間：20分
カロリー：440Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1丁
豚ひき肉  150g
白ネギ  (みじん切り)1本分
ニンニク  (みじん切り)1片分
ショウガ  (みじん切り)1片分
豆板醤  少々
サラダ油  大さじ1.5
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ1
  みそ  小さじ2
  甜麺醤  大さじ1
顆粒チキンスープの素  小さじ1/2
水  200ml
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ2
  水  大さじ1
ゴマ油  少々
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンに白ネギ、ニンニク、ショウガ、豆板醤、サラダ油を入れて中火で炒め、香りがたったら豚ひき肉を加えて炒め合わせる。

2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、顆粒チキンスープの素、水を加える。

3. 煮たったら絹ごし豆腐を入れ、ヘラで大きめのひとくち大に崩しながら温める。

4. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止めてゴマ油をかけ、器に盛ってネギを散らす。

【副菜】サクサクホクホク 山芋のフライ
素揚げするのはジャガイモじゃなく山芋。サクサクしてホクホクしてやみつきになる食感です。

調理時間：10分
カロリー：169Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

山芋  8cm
揚げ油  適量 塩  少々
ドライパセリ  適量 ケチャップ  適量

【下準備】

山芋は皮をむいて長さを半分に切り、食べやすい大きさのスティック状に切る。

【作り方】

1. フライパンに山芋を並べて揚げ油をヒタヒタに注ぎ、中火にかける。火が通ったら強火にして色よく揚げて取り出す。

2. 油をきって塩とドライパセリを振り、器に盛ってケチャップを添える。

【副菜】キャベツとリンゴのサラダ
リンゴの甘酸っぱさとハムの塩気をいかしたサラダ。シャキシャキの食感を楽しんで。

調理時間：15分
カロリー：134Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

キャベツ  1/8個
  塩  少々
リンゴ  1/4個
ハム  2枚
EVオリーブ油  大さじ1

【下準備】

キャベツは細切りにして塩をからめ、しんなりするまで置く。水気が出たら絞る。

リンゴは芯を取り、皮付きのまま薄切りにしてさらに細切りにする。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。

【作り方】

1. ボウルにEVオリーブ油を入れ、キャベツ、リンゴ、ハムを加えて和え、器に盛る。

