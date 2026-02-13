【今日の献立】2026年2月15日(日)「本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味」 「サクサクホクホク 山芋のフライ」 「キャベツとリンゴのサラダ」 の全3品。
幅広い食材を取り入れた献立です。
幅広い食材を取り入れた献立です。
【主菜】本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：440Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）絹ごし豆腐 1丁
豚ひき肉 150g
白ネギ (みじん切り)1本分
ニンニク (みじん切り)1片分
ショウガ (みじん切り)1片分
豆板醤 少々
サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
酒 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
みそ 小さじ2
甜麺醤 大さじ1
顆粒チキンスープの素 小さじ1/2
水 200ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ2
水 大さじ1
ゴマ油 少々
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに白ネギ、ニンニク、ショウガ、豆板醤、サラダ油を入れて中火で炒め、香りがたったら豚ひき肉を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、顆粒チキンスープの素、水を加える。
©Eレシピ
3. 煮たったら絹ごし豆腐を入れ、ヘラで大きめのひとくち大に崩しながら温める。
©Eレシピ
4. ＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止めてゴマ油をかけ、器に盛ってネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】サクサクホクホク 山芋のフライ
素揚げするのはジャガイモじゃなく山芋。サクサクしてホクホクしてやみつきになる食感です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：169Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）山芋 8cm
揚げ油 適量 塩 少々
ドライパセリ 適量 ケチャップ 適量
【下準備】山芋は皮をむいて長さを半分に切り、食べやすい大きさのスティック状に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに山芋を並べて揚げ油をヒタヒタに注ぎ、中火にかける。火が通ったら強火にして色よく揚げて取り出す。
©Eレシピ
2. 油をきって塩とドライパセリを振り、器に盛ってケチャップを添える。
©Eレシピ
【副菜】キャベツとリンゴのサラダ
リンゴの甘酸っぱさとハムの塩気をいかしたサラダ。シャキシャキの食感を楽しんで。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：134Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キャベツ 1/8個
塩 少々
リンゴ 1/4個
ハム 2枚
EVオリーブ油 大さじ1
【下準備】キャベツは細切りにして塩をからめ、しんなりするまで置く。水気が出たら絞る。
©Eレシピ
リンゴは芯を取り、皮付きのまま薄切りにしてさらに細切りにする。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにEVオリーブ油を入れ、キャベツ、リンゴ、ハムを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ