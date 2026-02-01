セリエA 25/26の第25節 コモとフィオレンティナの試合が、2月14日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、モイーズ・キーン（FW）、ジャック・ハリソン（MF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。フィオレンティナのニコロ・ファジョーリ（MF）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

ここで前半が終了。0-1とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

コモは後半の頭から2人が交代。アレックス・バジェ（DF）、ニコラス・キューン（FW）に代わりアルベルト・モレノ（DF）、ヘスス・ロドリゲス（FW）がピッチに入る。

54分フィオレンティナが追加点。モイーズ・キーン（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

57分、コモは同時に2人を交代。アナスタシオス・ドウビカス（FW）、マキシモ・ペッローネ（MF）に代わりアルバロ・モラタ（FW）、ジェイデン・アダイ（FW）がピッチに入る。

73分、コモが選手交代を行う。メルギム・ボイボダ（DF）からマクサンス・カケレ（MF）に交代した。

77分コモが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、1-2と、1点差に迫る。

84分、フィオレンティナは同時に2人を交代。モイーズ・キーン（FW）、ニコロ・ファジョーリ（MF）に代わりロベルト・ピコリ（FW）、シェール・ヌドゥール（MF）がピッチに入る。

90+1分にコモのアルバロ・モラタ（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、フィオレンティナが1-2で勝利した。

なお、コモは49分にマーク・ケンプフ（DF）、82分にヘスス・ロドリゲス（FW）に、またフィオレンティナは88分にローランド・マンドラゴラ（MF）、90分にルカ・ラニエリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

