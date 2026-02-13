◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 スノーボード（2026年2月14日 リビーニョ・スノーパークなど）

スノーボード・スロープスタイル（SS）の公式練習が14日、リビーニョ・スノーパーク内の本番会場で行われ、ビッグエア男子で金メダルを獲得した木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が参加。雪が舞う中、ジブ（障害物）やジャンプ台の感触を確かめ、「五輪なので、やっぱりアイテムがデカいが、入りやすくて、技も掛けやすい。滑っていて楽しいコースだなと思う」と手応えを示した。

2冠に向けて、ポイントに挙げたのが「2セクション目の、短いレールの後の大きなレール。リズムが大事なアイテム」と指摘。ビッグエアと異なり、複数のジブやジャンプ台を技でつないでいくことが醍醐味（だいごみ）の競技だけに、「全部見てもらいたい。始めから最後のセクションまで、全部見てもらえれば」と話した。

大会第2日に日本勢第1号として獲得した金メダルは、「ケースをもらったので、入れて保管してある」としたものの、「机の上が散らかっているですけど、その上にポンと置いてあります」と頓着なく保管していることを告白。また今大会のメダルはヒモから落下する事案が相次いでいるが、「1回取れました。首にぶら下げたまま走っていたら、ポンって取れた」と“被害”に遭っていたことを明かした。

幸い、すでに専門の担当者に修理してもらったそうで、「一応、雪の上だったので、多分そんなに大きな傷とかはないと思う」と事なきを得た様子。帰国後、メダルを真っ先に見せたい人を問われると、「親ですかね。お父さん、お母さんに最初は見せたい」と心待ちにした。