◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)

日本の戸塚優斗選手は金メダル、山田琉聖選手が銅メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ。表彰式でみせた銀メダルのスコッティ・ジェームズ選手(オーストラリア)の紳士的ふるまいが注目されました。

日本勢2人が表彰台に上がる中、3本フルメイクで高得点をマークするも4位に終わった平野流佳選手は涙が止まらず。表彰式の裏で会場脇で力なく座り込んでしまいます。

メダル授与式を終えたあと、金、銅の2人で表彰台で写真を撮る中、ジェームズ選手は移動。座り込む平野選手のもとへ歩み寄ります。そばに寄り添うと、しゃがんで平野選手の背中をさすり、何か言葉をかけると、涙が止まらない平野選手を抱擁しました。

ジェームズ選手は、2018年平昌大会銅メダル、前回北京大会銀メダルで、悲願の頂点を目指した今大会。頂点に届かず悔しそうな表情をみせていましたが、わずかにメダルに届かなかったライバル選手への気配りを忘れませんでした。

記者会見では「あのレベルで競い合い、勝利を目指すのはすばらしいこと。ユウトや他の選手たちの滑りをみてきましたし、みんなのトレーニングも見てきました。予想通り、非常にレベルが高く厳しい大会になるだろうと思っていました。個人的には納得できる結果です。オリンピックのメダルを手にした。信じられないことだし、とても誇りに思うよ」と振り返りました。

▽最終結果1位 戸塚優斗 95.00点2位 スコッティ・ジェームズ(オーストラリア) 93.50点3位 山田琉聖 92.00点――――――――――――4位 平野流佳 91.00点7位 平野歩夢 86.50点