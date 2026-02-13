現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第6R・1351ターフスプリント（G2・芝1351m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、I.オルティスJr.騎乗、リーフランナー（せん5・D.フォークス）が勝利した。2着にラザット（せん5・J.レニエ）、3着にコマンチブレイブ（牡4・D.オブライエン）。勝ちタイムは1分18秒23（良）。

日本から参戦したパンジャタワー（牡4・栗東・橋口慎介）は5着、フォーチュンタイム（牡5・栗東・吉岡辰弥）は6着、シンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）は13着となった。

日本勢の最先着はパンジャタワーの5着だった。レースはシンフォーエバーが好スタートから主導権を握り、隊列を引っ張る展開。パンジャタワーとフォーチュンタイムは無理をせず中団で脚を温存しながら流れに乗った。勝負どころを迎えて直線に向くと、逃げたシンフォーエバーは早々に脚色が鈍り後退。これを目標に外へ持ち出したパンジャタワーが力強く加速し、鋭い差し脚を見せて見せ場を作った。しかし、もうひと伸びという場面で脚色が鈍り、最後は伸び切れずに5着での入線となった。