クリスピー・クリーム・ドーナツの春新作♡3種の新食感が登場

クリスピー・クリーム・ドーナツから、春限定の新作ドーナツ3種とティードリンク2種が登場。2026年2月25日（水）より全店舗※1で販売がスタートします。日本上陸20周年を記念し、新開発の“クルーラー生地”を含む3つの異なる食感をご用意。春らしい彩りとともに、選ぶ楽しさが広がります♡※1KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く。

3つの食感で味わう春ドーナツ

ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー



販売価格：356円（イートイン363円）

“ザクぽろ”食感が楽しい新開発クルーラー生地を、ミルキーなホワイトチョコでコーティング。ピスタチオとバター風味のクランブルを重ね、ザクザク感をプラスしました。

スプリング レモネード



販売価格：356円（イートイン363円）

ふわフワのイースト生地に、甘酸っぱいレモネード風味ナパージュをまとわせ、角切りレモンピールをトッピング。爽やかなイエローが春気分を高めます。

Kome-Dough いちごミルク



販売価格：378円（イートイン385円）

ほわモチ食感に進化した国産米粉入り生地に、「とちあいか」入りいちごクリームとバニラクリームをダブルで絞り、ホワイトチョコでデコレーション。

※一次原材料として小麦粉は使用しておりませんが、小麦デンプンを使用しております。

スプリング ダズン ハーフ（6個）



販売価格：1,728円（イートイン1,760円）

ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネード、ホワイト スマイル、オリジナル・グレーズド®を詰め合わせた6個入り。

スプリング ボックス（3個）

販売価格：1,058円（イートイン1,078円）

新作3種を楽しめる3個入りセット。春のおいしさをひとりじめ♪

販売期間：2026年2月25日（水）～4月上旬頃※なくなり次第終了

あめやえいたろうの板あめ新作♡羽一衣チョコレート登場

春色ティードリンクも登場

玉露入り煎茶レモネード

販売価格：529円（イートイン539円）

熊本県産玉露入り煎茶の深い香りとレモンの酸味が溶け合う、すっきり爽やかな味わい。

ストロベリー ジャスミンティー ラテ



販売価格：572円（イートイン583円）

ジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを合わせた春色ラテ。やさしい甘さと華やかな香りが広がります。

販売期間：2026年2月25日（水）～5月下旬頃※なくなり次第終了

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

※価格は税込み価格です。

※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しておりません。

※2一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く。

春の新食感を体験して

ザクぽろ、ふわフワ、ほわモチ。異なる食感が織りなすクリスピー・クリーム・ドーナツの春限定シリーズは、味わうたびに新しい発見があるラインナップ。

華やかなドリンクとともに、季節のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。今だけの特別なおいしさをぜひ体験してみてください♡