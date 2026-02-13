■ミラノ・コルティナ五輪 スピードスケート女子パシュート準々決勝（15日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）

ミラノ・コルティナオリンピック™のスピードスケート女子パシュート準々決勝が15日に行われて、日本は2分55秒52で2位、上位4チームに入り、準決勝で3位オランダとの対戦が決まった。

レースは2チームが同走し、女子は6周、準々決勝はタイムトライアルが採用され、8チーム中、タイム上位4チームが準決勝に進出。準決勝では、タイム順で1位と4位、2位と3位が対戦する。準決勝では各レースで先着した方が決勝に進み、負けたチームが3位決定戦にまわる。

日本はこの種目で18年の平昌では金メダル、22年の北京では銀メダルと2大会連続でメダルを獲得している。今季W杯では3戦で全て表彰台と好調。初戦は郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）の3人。競技場に入るとコーチと入念に打ち合わせ、最後にチームジャパンで円陣を組んだ。

先頭・郄木でスピードに乗り、2人目を佐藤で押し上げて、後半に強い3人目・堀川が体力を温存し、ラストにチームを押し上げる作戦。序盤は綺麗な隊列で滑っていた日本、ラスト1周に入ると、2人を押していた最後尾の堀川に疲れが見えたが、2分55秒52でフィニッシュした。

日本の最大のライバル・オランダは1度も先頭を代えない滑りで2分55秒65、そして、カナダが後半に力を見せて、2分55秒03で日本を上回り、1位で準決勝進出を決めた。

【スピードスケート女子パシュート準々決勝 結果】

1位：カナダ 2分55秒03

2位：日本 2分55秒52

3位：オランダ 2分55秒65

4位：アメリカ 2分58秒32

5位：ドイツ 3分00秒52

6位：ベルギー 3分01秒33

7位：中国 3分01秒42

ー：カザフスタン 途中棄権

【準決勝対戦】

カナダーアメリカ

日本ーオランダ

