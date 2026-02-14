フランクフルトvsボルシアMG スタメン発表
[2.14 ブンデスリーガ第22節](コメルツバンク・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
DF 26 小杉啓太
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 31 L. Arrhov
FW 7 アンスガー・クナウフ
監督
アルベルト リエラ
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 14 高井幸大
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
FW 40 ヤン・ウルビヒ
監督
オイゲン・ポランスキ
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
DF 26 小杉啓太
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 31 L. Arrhov
FW 7 アンスガー・クナウフ
監督
アルベルト リエラ
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 14 高井幸大
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
FW 40 ヤン・ウルビヒ
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります