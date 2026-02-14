[2.14 ブンデスリーガ第22節](コメルツバンク・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

DF 26 小杉啓太

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 31 L. Arrhov

FW 7 アンスガー・クナウフ

監督

アルベルト リエラ

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 14 高井幸大

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 9 フランク・オノラ

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 29 ジョー・スカリー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 36 W. Mohya

MF 38 H. Bolin

FW 18 町野修斗

FW 40 ヤン・ウルビヒ

監督

オイゲン・ポランスキ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります