ラ・リーガ 25/26の第24節 エスパニョールとセルタの試合が、2月14日22:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。セルタのハビ・ルエダ（DF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めてセルタが先制。

ここで前半が終了。0-1とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、エスパニョールが選手交代を行う。エドゥ・エスポジト（MF）からウルコ・ゴンサレス（DF）に交代した。

56分、エスパニョールは同時に2人を交代。シリル・ヌゴンジュ（FW）、チャールズ・ピッケル（MF）に代わりキケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）がピッチに入る。

66分エスパニョールが同点に追いつく。キケ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

70分、セルタは同時に3人を交代。フェラン・ジュルガ（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）、ハビ・ルエダ（DF）に代わりイライクス・モリバ（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）、オスカル・ミンゲサ（DF）がピッチに入る。

72分、エスパニョールが選手交代を行う。ペレ・ミジャ（MF）からホフレ・カレーラス（FW）に交代した。

83分、エスパニョールが選手交代を行う。ロベルト・フェルナンデス（FW）からラモン・テラツ（MF）に交代した。

後半終了間際の86分エスパニョールが逆転。ラモン・テラツ（MF）のアシストからティリス・ドーラン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

88分、セルタは同時に2人を交代。ハビ・ロドリゲス（DF）、ミゲル・ローマン（MF）に代わりイアゴ・アスパス（FW）、マティアス・ベシノ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分セルタのパブロ・ドゥラン（FW）のアシストからボルハ・イグレシアス（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、エスパニョールは90+4分にレアンドロ・カブレラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

