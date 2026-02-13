「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・１回戦」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２２年北京五輪で銀メダルの日本が初戦を迎え、中国と同組で登場。２分５５秒５２でゴールし、準決勝に進出した。全体２位での通過となり、準決勝では３位のオランダと対戦することが決まった。

２大会ぶりの金メダルを目指す日本はエース・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝、堀川桃香（２２）＝富士急＝の布陣。高木が先頭、佐藤、堀川の並びで快調にレースを進めた。ただ、最終組で登場したカナダに０秒４９上回られ、狙っていたトップ通過は逃した。

レース後、高木美帆は「（全体４位と対戦できる）１位通過でいいところで準決勝で迎えたかったが、最後に自分がスピードを落としてしまったのが最大の原因。改善していきたい」と反省。ヨハンコーチと円陣を組み、「（準決勝は）オランダと戦うことになるが、『戦える力があるから次もいくぞ』と。やることはどの相手でも変わらない。自分たちのやるべきことをやり遂げて決勝に進みたい」と意気込んだ。

金メダルを目指す戦い。４年前の北京五輪決勝では最終コーナーで悲劇に襲われた。序盤からリードを奪っていたが、バランスを崩した高木美帆の姉、菜那が転倒。ラスト１００メートルのところで、力尽きる形で勝負が決まり、悔しい逆転負けとなった。菜那はレース後、悔し涙を流した。美帆にとっては姉の思いも背負った戦いとなる。

◆パシュート…３人が隊列を組んで走行し、最後尾の選手がゴールした時点のタイムを競う。１回戦には８カ国が登場し、タイム上位の４カ国が準決勝に進む。