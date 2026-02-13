◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル） １着賞金は１億８８０８万円

１着賞金１２０万米ドル（１億８８０８万円）のレースには、日本からジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）、戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝騎乗のシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のフォーチュンタイム（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父グレーターロンドン）が出走したが、敗れた。日本勢の最先着は外から脚を伸ばしたパンジャタワーの５着だった。

日本馬にとっては、２０２２年ソングライン、２３年バスラットレオン、２５年アスコリピチェーノに続く４勝目を狙った一戦。昨年のＮＨＫマイルを勝つなど、唯一のＧ１ホースで重賞４勝目を狙ったパンジャタワー、昨年に続くサウジ遠征（サウジダービー・Ｇ３で２着）で藤田晋オーナーのシンフォーエバー、重賞未勝利ながら大仕事を狙ったフォーチュンタイムの３頭出しで期待が集まったが、勝利には手が届かなかった。

ジョアン・モレイラ騎手（パンジャタワー＝５着）「距離が短かった。流れも厳しかったかも知れない」