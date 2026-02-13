◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月14日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートの女子団体追い抜きが14日（日本時間15日）に行われ、2大会ぶりの金メダル奪還を目指す日本は準々決勝に登場した。

第2組で中国と滑った日本は、高木美帆（TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（ANA）、堀川桃香（富士急行）の3選手が出場し力走。途中で、若干隊列が乱れる一幕もあったが問題なく、2分55秒52を記録した。スケート王国・オランダよりも0秒13速いタイムとなった。

準々決勝には日本の他に、オランダ、カザフスタン、中国、ドイツ、米国、カナダ、ベルギーが出場。タイム上位の4チームが準決勝に進出する。

準々決勝の結果、カナダ、日本、オランダ、米国の4チームが準決勝進出。日本は準決勝で3位のオランダと対戦することになった。

▼高木「1位通過で終わりたかったが、最後に私がスピードを落としてしまったのが最大の原因。次のレースまでに改善したい。（コーチからの言葉）この1年で私たちも強くなってきている。オランダと戦えるだけの力はある、という感じの言葉を掛けられた。（準決勝へ）やることはどの相手でも変わらない。自分たちのやるべきことをやって決勝を勝ち取りたい」

▼佐藤「短い間でチームワークは良くなってきているが、おのおので反省点はある。最後のきついところでの小さなミスが1位のカナダとの差に響いたのは反省」

▼堀川「3000mの時に緊張してあがってしまったが、今日はそれを踏まえて落ち着けた。最初のスタートは課題だが、今日はすごく自信になったので、次のレースにつなげたい」