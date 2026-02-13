ガシャポン「Canon ミニチュアカメラコレクション」2月第3週発売！
【Canon ミニチュアカメラコレクション】 2月第3週 発売 価格：1回500円
バンダイは、ガシャポン「Canon ミニチュアカメラコレクション」を2月第3週に発売する。価格は1回500円。
Canonの歴代名機をラインアップしたミニチュアカメラコレクションがガシャポンに登場。全種レンズの着脱が可能となっている。
ラインナップは、「IV Sb（4Sb）型＋Serenar 50mm F1.8 I」、「7S型＋CANON 50mm F0.95」、「F-1+FD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL」、「EOS 5D Mark II＋EF24-70mm F2.8L USM」、「EOS R1＋RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ホワイト）」の全5種。
「IV Sb（4Sb）型＋Serenar 50mm F1.8 I」
「7S型＋CANON 50mm F0.95」
「F-1+FD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL」
「EOS 5D Mark II＋EF24-70mm F2.8L USM」
「EOS R1＋RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ホワイト）」