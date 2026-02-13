【マキアート 舞踏会の休止符Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：28,930円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」。こちらは、スマートフォンとPCで展開されているゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」に登場する「マキアート」を立体化したものだ。

今回はマキアートのスキンである「舞踏会の休止符」の姿を、公式のイラストをモチーフに再現している。スナイパーライフルを片手に持ちつつも、イブニングドレスに身を包んでいるというギャップが素晴らしい。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約250mmだ

片目をつむって、こちらに向けてウインクをしている表情がなんとも可愛らしい、こちらのマキアート。赤い大きな瞳や少し大きめに開けた口元、そして少し赤らんだ頬など、オリジナルのイラストそっくりそのまま再現されている。

彼女のもうひとつの特徴が、やや赤みがかったその長い髪だ。こちらにはクリアパーツが採用されており、透き通ったような質感になっているほか、風にあおられるように背中側でふんわりと広がっており、躍動感のある見た目だ。

ウインクでアピール!?

横顔もかわいい

艶やかな髪の表現も素晴らしい

マキアートが身につけているイブニングドレスは、舞踏会というシチュエーションにぴったりなシックな色合いだ。片手でスナイパーライフルを持ちつつ、もう一方の手で裾をつまんで持ち上げているようなポーズも似合っている。

ドレスは独特の色合いだ

バストの大きさも目立つ

手にスナイパーライフルを抱えている

ドレスの下は黒いショートパンツを身につけており、そこから黒いタイツを履いた脚が伸びている。太もも部分やスネの辺りには飾りでヒモが付けられているところもおしゃれだ。足元は、シックな黒いパンプスを履いている。

ドレスには細かいデザインが施されている

太もも辺りにヒモの飾りが付けられている

足元もシックなスタイルだ

こちらの「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のアイテムだ。ちなみに受注の締め切りは2月12日までとアナウンスされているので、この記事が掲載されるタイミングではすでに締め切られているところも出てきている。まだ予約ができる場合は、今すぐ予約しておくことをオススメする。

(C) SUNBORN All Rights Reserved.