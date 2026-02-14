ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。10日（日本時間11日）のショートプログラム（SP）9位から、13日（同14日）のフリーで逆襲。演技後、日下匡力コーチに抱きしめられた時の表情が話題となっている。

佐藤はフリーで「火の鳥」を熱演。優勝候補のイリア・マリニン（米国）らが崩れる中、フリーでは3位の高得点をマークし、ショートプログラム（SP）9位から逆襲した。

佐藤を指導する日下コーチは、これまでも大きなリアクションでファンの注目を集めていた。フリー後は、客席に向かって大きく拳を突き上げたり、飛び跳ねるようにリンクサイドを移動する姿が目撃され、SNSでバズった。

自分以上に喜びを表現する同コーチに、いつもの佐藤なら照れ気味な塩対応をとるが、五輪では違う。自身の演技後に抱きしめられると、安心感に包まれたような優しい表情を浮かべていた。発見したファンにも反響が広がった。

Xには「この駿くんのお顔…」「なんて幸せそうな二人」「いつも日下コーチに抱きつかれると照れてわりと塩対応なのに、この駿くんのお顔…」「駿くんの安心したような顔がとてもよい」「もうほんと、コーチとの関係が素敵過ぎるのよ」「涙出てくる」などの声が上がっていた。



