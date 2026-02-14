ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が14日（日本時間同日深夜）にフロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で初練習を行った。

打撃ケージに入り、クリケットバット、さらにバットに持ち替えてティー打撃を行うなど体を動かした。巨人時代に登場曲として使用していたサザンオールスターズの「希望の轍」も流された。

クラブハウスでは主砲のゲレロと握手。ロッカーはクラブハウスに入ってすぐ右側で、左隣はアストロズから移籍のサンチェス。岡本の右隣はバーショ、スプリンガー、ゲレロと主力打者が並ぶ。

野手組は16日（同17日）がキャンプインとなる。

ブルージェイズは13日（同14日）に球団公式インスタグラムで、岡本があいさつする動画を公開。球団公式インスタグラムは「岡本和真が到着しました！」と日本語で記し、白Tシャツ姿の岡本があいさつをする動画を公開した。動画の中で岡本は「カズです！よろしくお願いします」とぺこりと頭を下げ「キャンプ地に着きましたので明日から頑張ります。皆さんよろしくお願いします」と少し照れた表情で手を振った。

シュナイダー監督は今月10日のメディアデーで岡本の起用法について「基本は三塁だ」とし、打順も「彼の打撃力、得点を生み出す力、そして長打力を評価して契約した。だから4番、5番、6番、そのあたりのどこかに収まると思うし、正直どこでもあり得る」と話している。