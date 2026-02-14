「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は、９１・００点で４位となった。高難度のスイッチバックから入った２本目と３本目は、中盤にトリプルコーク１４４０を２連続でつなぐルーティンを完遂したが、点数が伸びきらなかった。本人に手応えがあっただけに、１点差で表彰台を逃して大粒の涙。その場で泣き崩れ、約２０分その場から動けなかった。

表彰台を分けた明暗について、日本代表の村上大輔コーチは「流佳のマックスの滑りを出した。ジャッジは流佳につけてもおかしくなかった。優斗、スコッティ、琉聖の滑りと比べた時に…若干、高さの部分（の差）があったのかな…」と分析した。

試合中に表示されている場内モニター。各選手のベストルーティン時の高さは、１位の戸塚優斗（ヨネックス）が５・３メートル、２位のスコッティ・ジェームズ（オーストラリア）が５・４メートル、３位の山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が５・５メートル。比べて平野流は４・５メートルで、７位の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は４・７メートルだった。

わずか数十センチの差が明暗を分けたのかもしれない。今季は独創的な技やグラブなど個々の特徴を生かしたルーティンに点数が出ている傾向もあるだけに、シーズンが違えば平野流が金メダルに立っていた可能性は大いにある。村上コーチは「普通の大会なら金メダルの滑り。流佳はここから立ち直って４年後は真ん中を目指して、絶対にやってくれると思う」と期待した。涙をバネに、４年後は必ず華を咲かせてみせる。