◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）

１着賞金１２０万米ドル（１億８８０８万円）のレースで、日本馬は勝利を飾れなかった。坂井瑠星騎手騎乗＝栗東・矢作芳人厩舎＝のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のガビーズシスター（牝５歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）、ライアン・ムーア騎手＝イギリス＝騎乗のドンアミティエ（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）、岩田望来騎手＝栗東・フリー＝騎乗のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）の４頭が出走。２年ぶりのタイトル奪取を狙ったが、届かなかった。最高成績は中団からレースを進めたアメリカンステージの４着だった。

日本馬にとっては２０２１年コパノキッキング、２０２２年ダンシングプリンス、２０２４年リメイクと３頭が頂点に立った一戦。今年は、４歳ながらも４度目の海外遠征と経験豊富なアメリカンステージをはじめ、昨年３着からの雪辱を期したガビーズシスター。これまで２０戦中１９戦で短距離ダートを使われてきたドンアミティエ、交流重賞３勝の実績があるヤマニンチェルキと強力なラインアップだったが、日本馬の４勝目には手が届かなかった。