１４日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）で脚本家の三谷幸喜氏が番組を欠席した。けがをしたためと、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーが説明した。

安住アナは番組冒頭の午後１０時１７分過ぎ、隣が“空席”になっている状態で三谷氏の欠席を「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と報告。その後、散歩中に木にぶつかったと三谷氏から送られたメールを読みあげ説明した。

番組の最後にはスタジオから電話をつなぎ、三谷氏の肉声を届けた。「考え事しながら歩くのはダメですね。みんなにも言いたいですけど、もし僕が歩いていて木に向かって直進していたら、『危ないぞ』って言ってほしいですね、早めに」と三谷氏は自虐気味に説明。コメンテーターで出演した元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が「痛くないですか？ 大丈夫ですか？」と問いかけると、「元気ですよ」と即答。さらに「安住さん、カーリングおもしろいね」とミラノ五輪女子カーリングで日本代表のフォルティウスが、世界ランク１位のスイスに勝ったことに言及。これには安住アナも「スイスに勝ちまたからね」とやや小声で同調していた。

安住アナの隣には冒頭には置かれていなかった三谷氏のパネルが置かれていた。