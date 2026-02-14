カタール・トータル・オープン
大会期間：2026年2月8日～2026年2月14日
開催地：カタール ドーハ
コート：ハード（屋外）
結果：[シェ シュウェイ / エレナ オスタペンコ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]

　カタール・トータル・オープン第7日がカタール ドーハで行われ、女子ダブルス決勝で、第3シードのシェ シュウェイ / エレナ オスタペンコと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
　第1セットはシェ シュウェイ / エレナ オスタペンコが6-0で先取。第2セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが7-6で奪い返すと、第3セットもアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが10-8で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-14 23:32:05 更新