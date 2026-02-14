【巨人＝那覇】今キャンプで初めて実戦形式の打撃練習に登板した山崎は「悪くなかった」とうなずいた。

１ボール１ストライクからのスタートで打者１０人と対戦し、２安打、３三振。重点的に磨いてきた球威が光り、阿部監督は「しっかり準備してくれたんだな、というのは見えた。これを持続してほしい」と評価した。昨季チームトップの１１勝を挙げた先発の柱が、順調な調整ぶりを印象づけた。

１人目の打者は甲斐。昨季、球速アップの必要性を説かれた相手に、成長の跡を見せたかった。真っすぐでファウルを打たせて追い込むと、捕手の岸田が出した変化球のサインに２度首を振り、外角の直球で内野ゴロに仕留めた。

速球主体で押し込んで打者を打ち取っていったが、時間が空いて臨んだ２巡目は力みもあって球が高めに抜ける場面もあった。「実戦では（間隔を空けて）イニングを投げる。精度を上げていかないといけない」と反省を忘れなかった。

今キャンプのブルペンでも度々球を受けてきた岸田は「（昨季より）手元での強さを感じる。練習でも試合をイメージして、丁寧に投げている。そういう積み重ねが試合につながっていく」と感心する。課題と向き合い、妥協なく練習を重ねる姿が、現状維持を良しとしない２７歳の右腕らしい。

「そう簡単には良くならない。やることはたくさんある」と山崎。チームを導くエースになるべく、貪欲にレベルアップを図っていく。（緒方裕明）