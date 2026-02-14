【速報】盗難トラックが都内で事故繰り返し逃走 自称外国籍男を確保 道交法違反容疑で逮捕状請求へ 警視庁
14日夕方、都内で、盗難車のトラックが事故を繰り返したあと江戸川区内で放置されているのが見つかりました。乗っていた男は逃走していましたが、その後、身柄を確保されています。
捜査関係者によりますと、午後3時50分ごろ、千代田区丸の内で「駐車中のトラックが盗まれた」と通報がありました。
トラックは盗まれた直後、文京区で車に衝突し、さらにもう1台にぶつかって逃走しました。
文京区で衝突された人
「前にいるトラックがいきなりベタ踏みでバックしてきて突っ込んだんですよ。引きずられて1回転して今止まってる」
トラックはその後、上野駅近くでバスに接触し、江東区と墨田区で事故を起こした後、江戸川区内でも乗用車にぶつかって近くで停車しました。
乗っていたのは自称・外国籍の男で、トラックを乗り捨てて逃走しましたが、午後5時前に近くのコンビニ駐車場で身柄を確保されました。
警視庁は、男が江戸川区で起こした事故を申告しなかったとして、道交法違反の疑いで逮捕状を請求する方針です。
いずれもけが人はいませんでしたが、江戸川区以外の事故についても関連を調べています。