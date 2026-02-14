スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。銀メダルだったスコッティ・ジェームズ（豪州）の母国では判定に不満の声も。2人の映像を比較した米メディアの動画にも様々なコメントが集まった。

戸塚は2回目にトリプルコークのコンボを見事に決めて95.00点のハイスコア。そのまま逃げ切った。18年平昌で銅、22年北京で銀メダルを獲得しているジェームズは2回目で93.50点を叩き出すも、3回目は転倒。戸塚に1.50点及ばなかった。

豪州版の「ヤフースポーツ」は「スコッティ・ジェームズは『強奪された』という議論が起こる中、ジョジー・バフが冬季五輪で豪州に2個目の金メダルをもたらす」と題する記事を掲載し、同国のファンが「スコッティ・ジェームズは2回目のランで奪われた」「スコッティ・ジェームズに93点しか与えないなんてあり得ない」「スコッティ・ジェームズは金メダルに値する」「スコッティに同情する。彼は間違いなく奪われた」などと、採点に非難の声を上げていたことを紹介した。

そんな中、米紙「ニューヨーク・タイムズ」公式インスタグラムでは2人の演技を並べて比較検証する動画を公開。ここでも「ユウトの演技は完璧で、スコッティは少しぐらついた」「素晴らしい説明だ！！」「日本人の勝者には脱帽」「金メダル2人にすべきだったかも」「スコットの演技の方が難しいように見えるけど？」「スコッティは金メダルを盗まれたってことだ」「明らかにスコッティは盗まれた」「ジャッジが酷すぎるよ」などと、様々な反応が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）