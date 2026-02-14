Í³·°¡¢¡ÈÌë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´4¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ãRay in the Night¡ä³«ºÅ·èÄê
Í³·°¤¬2026Ç¯1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÌë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´4¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ãRay in the Night¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ï¡¢4·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(DOME1)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãÍ³·° Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-¡ä¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿È½é¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥é¥¤¥Ö¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÌë¶õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÍ³·°¤Î²»³Ú¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ãRay in the Night¡ä¤È¤¤¤¦¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ßµÈÀî°¦¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë3·î27Æü¸ø³«±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖRay¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÖRay¡×¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡ãRay in the Night¡ä³«ºÅ²ñ¾ì¤Ï¡¢¤É¤³¤âÍ³·°¤Î²ÎÀ¼¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÍ³·°¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢4¸ø±éÁ´¤Æ¤ËÍè¾ì¤·¤ÆÆÃÅµ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢4²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü2·î14Æü12:00¤è¤ê¡£
¡¡
¢£¡ãÍ³·° Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-¡ä
4·î16Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(DOME1)
¡¦1st stage¡§open18:30 / start19:00
¡¦2nd stage¡§open20:30 / start21:00
¢¨³Æ¸ø±éÌó60Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê
¢¨1st stage/2nd stage¤Ç°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡1st / 2nd¶¦ÄÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§15,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¡¤ÏÍ³·°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ
¢¨¡¢¶¦¤ËÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì / ¼«Í³ÀÊ
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î14Æü(ÅÚ)12:00¡Á2·î23Æü(·î/½Ë)23:59
¿½¹þÀ©¸Â¡§1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç(Ê£¿ô¸ø±é¿½¹þ²Ä)
¼õÉÕURL¡§https://ticket.tickebo.jp/sn/yu-ka_planetariumlive_of
¢¨¤É¤Ê¤¿ÍÍ¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)¡Û
¼õÉÕ³«»Ï¡§3·î7Æü(ÅÚ)10:00¡Á
¿½¹þÀ©¸Â¡§1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç(Ê£¿ô¸ø±é¿½¹þ²Ä)
¼õÉÕURL¡§https://ticket.tickebo.jp/sn/yu-ka_planetariumlive_ip
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍ³·°¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ / ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÎ¾¸ø±é¶¦ÄÌ¤Ç¤¹
¢¨1st / 2nd¶¦ÄÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤Ï2¤Ä¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ï¸ø±éÅöÆü¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹(¸åÆü¤Î¤ªÅÏ¤·¤ä¸ÄÊÌÈ¯Á÷ÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó)
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¡¡