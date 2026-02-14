肩にもかけられて優秀！【ROPÉ PICNIC】大人の上品見え♡「2WAYバッグ」

きれい見えはもちろんのこと、使いやすさもバッグ選びの重要なポイント。そこでおすすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で販売中の「2WAYバッグ」。マットなツヤ感のレザー調素材、クラシカルなムードを醸すフラップデザインなど、持つだけでコーデを上品に引き締めてくれそうです。肩にかけることもできて、毎日のスタイリングに取り入れやすそうなのも魅力。オンオフ問わずに頼れそうなラインナップ、要チェックです！

オケージョンにもOKなきれい見えバッグ

【ROPÉ PICNIC】「センターベルトワイドトップハンドル & ショルダーバッグ」\6,589（税込）

マットなツヤ感のレザー調素材が、コーデを上品にまとめてくれそうなワンハンドルバッグ。クラシカルなフラップデザインとセンターベルトが効いて、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。ハンドバッグとしても肩かけとしても使え、カジュアルからオケージョンまで活躍しそう。公式オンラインストアによると500mlペットボトルが入るという、ほどよいサイズ感で、実用性も期待大。 毎日のスタイリングに自然と馴染みそうな、大人のための優秀バッグです。