◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１４日＝大谷翔太】 １５日（日本時間１６日）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、初出場の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）が調整を行った。

ＳＰの曲をかけての練習では、サイドバイサイドの３連続ジャンプでミスが出たが、スロージャンプはしっかりと着氷。スピードを保ったまま力強いリフトも披露し、練習を観にかけつけた約３０００人のファンからは拍手が起こった。曲かけ後に２人での３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプを着氷。長岡は「メインリンクでたくさんの観客の皆さんの前で練習できて、実際の雰囲気を少し感じることができて良い練習ができた」とうなずいた。

五輪デビューとなる「ゆなすみ」。昨年９月の五輪最終予選で、日本の２枠目を自力で勝ち取った。ＧＰシリーズも２戦４位と順調に進んできたが、初優勝を目指した１月の四大陸選手権は３位。「悔しいという思いばかりが出過ぎて、よかったところを見つけられなかった」と言い、この日まで修正を重ねてきた。この日もスロージャンプを入念に確認し、着氷。森口は「柚奈ちゃんが言うように、いい準備ができている」と充実の表情を浮かべた。

優勝候補の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組とともに、日本初のダブル入賞を目指す。１３日の男子シングルでは、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）が銀、銅メダルを獲得。２人で現地観戦し、長岡は「オリンピックは緊張して、たくさんのプレッシャーの中で演技して、難しい場所だなと改めて思った。そのプレッシャーに勝つだけの練習をしてきたと自分たちを信じて、いい演技ができたら」と心の準備を整えた。