１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の（左から）韓雨（かん・う）、董子斉（とう・しせい）、姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

【新華社コルティナダンペッツォ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は14日、コルティナダンペッツォでカーリング女子の1次リーグが行われ、中国はイタリアに8-7で勝利した。

１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の董子斉（とう・しせい、奥）、韓雨（かん・う、手前左）、姜嘉怡（きょう・かい、同右）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の（左から）董子斉（とう・しせい）、王芮（おう・ぜい）、姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の姜嘉怡（きょう・かい、左）と董子斉（とう・しせい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の（左から）韓雨（かん・う）、董子斉（とう・しせい）、姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）

１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦でショットを放つ中国の王芮（おう・ぜい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）