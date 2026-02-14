¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤¬¶Ã°Û¤Î1»î¹ç4¥¢¥·¥¹¥È¡Ä04¡Ý05¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ë
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½DF¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤¬1»î¹ç¤Ç¶Ã°Û¤Î4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè22Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤Î2ÆÀÅÀ¤ò´Þ¤à3¥´¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Àï6Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤¬4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£10Ê¬¤ËFK¤«¤é¥®¥é¥·¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢15Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë42Ê¬¤Ë¤ÏCK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥®¥é¥·¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£84Ê¬¤Ë¤âCK¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ê¢¨¸ø¼°µÏ¿¤Ç¥¢¥·¥¹¥ÈÇ§Äê¡Ë¡£
¡¡¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ø¥ª¥×¥¿¡Ù¤Ï¡¢2004¡Ý05¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç1»î¹ç4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2¿ÍÌÜ²÷µó¤È¤Ê¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹¡Ê¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤â4¥¢¥·¥¹¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤Ïº£µ¨¤Î¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ò¡Ö11¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¡£1°Ì¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¡Ö16¡×¤ÇÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
