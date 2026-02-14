米国・ＷＷＥのＷＷＥ女子タッグ王者の「リヨ」ことイヨ・スカイ＆リア・リプリーが、大混乱の末に王座防衛を果たした。

１月５日のロウでカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）を破り同王座を奪取。これまでリブ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレスと、ジュリア＆キアナ・ジェームズを下してベルトを守ってきた。１３日（日本時間１４日）のスマックダウン（テキサス州ダラス）では、執ように王座挑戦を要求していたナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェドの巨体コンビの挑戦を受けた。

王座戦直前には、ＰＬＥ「エリミネーション・チェンバー」（２８日＝日本時間３月１日、イリノイ州シカゴ）のエリミネーション・チェンバー戦に駒を進めた、ティファニー・ストラットンとナイア＆ラッシュが舌戦を展開。ここに同じくチェンバー戦に進出を決めたリアが現れ、リアは相棒のイヨとともにチェンバー戦を勝ち抜くと宣言した。

王座戦のゴングが鳴ると「リア」が攻めまくり、イヨは場外に落ちた挑戦者組をムーンサルトアタックで吹っ飛ばした。直後にナイア＆ラッシュのパワーに捕まるも、何とかしのいでリアと交代。リアのパワーボムからイヨがムーンサルト弾を見舞って決着したかと見られたが、ここはラッシュがリアをイヨに投げつけてカットし、３カウントを防いだ。

さらにイヨを場外に放り投げ、鉄柱攻撃から実況席に叩きつける。イヨの危機にリアも場外乱闘に加わると、レフェリーは不可解にもゴングを要請した。ナイアとラッシュは構わずリアを場外に設置したテーブルに載せるが、ここはリアが回避。すかさずイヨはエプロンに立っていたナイアめがけボディーアタックで突っ込み、場外でテーブル葬に処してみせた。だがイヨのダメージも大きく立ち上がれない。ラッシュのスピアーで場外バリケードの打ちつけられたリアとともに、場外でダウンしてしまった。



この日のスマックダウンを放送した「ＡＢＥＭＡ」実況によると「収拾がつかないということでノーコンテスト」で「リア」は防衛に成功。納得のいかない観衆からは「クソレフェリー！」のチャントが飛んだ。バックステージでイヨも「さっきの試合なんだったの？ まだ終わってないよ」と日本語で不満を口にする。リアはイヨにチェンバー戦予選に専念することを勧めたところで、女子ＵＳ王者ジュリアが登場。この日、アレクサ・ブリス、ゼリーナと３ＷＡＹで戦ったチェンバー戦の予選を突破できず「あー、チクショー！」と大荒れだった。

リアが「予選で敗れて悔しいの？」とからかうと、イヨは「あんたから女子ＵＳ王座を奪ってもいいんだよ」と挑発。怒り心頭となったジュリアはキアナに連れ去られるも、今度はＷＷＥ女子王者のジェイド・カーギルが現れ、イヨ、リアとにらみ合った。

ＷＷＥの女子戦線は祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）へ向け混沌としたままだ。