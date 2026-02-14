現地時間2月14日、カタール・アルライヤン競馬場で行われた、アミールトロフィー（G2・芝2400m・1着賞金142万5000ドル＝約2億1375万円）は、日本から参戦したT.マーカンド騎乗、ディープモンスター（牡8・栗東・池江泰寿）が見事に制した。2着にC.スミヨン騎乗、ゴリアット（セ6・F.グラファール）、3着にジアヴェロット（牡7・M.ボッティ）が入った。

日本から参戦した笹川翼騎乗、サトノグランツ（牡6・栗東・友道康夫）4着、昨年凱旋門賞5着以来の出走で、C.デムーロ騎乗のビザンチンドリーム（牡5・栗東・坂口智康）は7着最下位に敗れている。

7頭立ての少頭数で行われた一戦は、日本勢が積極的に前へ出る形。好スタートを決めたサトノグランツが2番手につけ、内から先行したディープモンスターも並ぶように好位3番手でロスなく追走した。一方、ビザンチンドリームはスタートがひと息で後方からの競馬となった。

レースはやや前がかりの流れとなり、勝負どころではサトノグランツが早めに先頭へ並びかける積極策。これを追うようにディープモンスターが内から力強く進出し、直線では逃げたゴリアットが押し切る構えを見せたが、ゴール寸前で外からねじ伏せるようにディープモンスターが差し切った。同馬は8歳にして海外遠征も初挑戦だった。

アミールトロフィーの国際グレードはG2。国際招待競走「アミール・スウォード・フェスティバル」のメインレースで総賞金は250万米ドル。1着は142万5000米ドルと高額な賞金設定となっている。