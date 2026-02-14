◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 カーリング（2026年2月14日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスに7―5で逆転勝利。金メダル候補を撃破し五輪1勝をつかみ取った。

中継したNHKのスペシャル解説を務めた22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は終了直後のスタジオで目を潤ませ「2連敗して…世界1位のスイスに勝利する…これがフォルティウスですね」と声を震わせた。

さらに自身が日本代表として出場した北京五輪で話題になった「もぐもぐタイム」の裏話を告白。どら焼き、ようかんなどの和菓子が中心だったと振り返り、その選択は「妹の夫となりました新濱立也チョイスで」と明かした。

4年前は滞在先のカナダから直接現地入り。日本の食材を調達する時間がなかった中で「当時はまだ（妹の）恋人だったんですけど、新濱選手が私たちために“もぐもぐタイム”のお菓子をチョイスして運んできてくれた。あれはハマちゃんチョイスでした」と笑った。

今五輪も男子スピードスケート500メートルに出場する新濱立也（高崎健康福祉大職）は24年5月に吉田知那美の妹で、同じロコ・ソラーレ所属の吉田夕梨花と結婚。冬季五輪アスリート夫婦として話題となった。