◆第７回サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）

１着賞金９０万米ドル（１億４１０６万円）のレースは、日本から戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）、鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝騎乗のトウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）、オイシン・マーフィー騎手＝イギリス＝騎乗のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎）、父ディーマジェスティ）、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗の地方馬ベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司厩舎、父スマートファルコン）のこれまで最多５頭が出走したが、敗れた。直線途中まで手応え抜群だったサトノボヤージュの３着が最高成績だった。

日本馬にとっては２０２０年のフルフラット、２１年のピンクカメハメハ、２４年のフォーエバーヤングに続く４勝目を狙っていた一戦。砂上で圧勝続きだったサトノボヤージュ、兵庫ジュニアグランプリからの重賞連勝を狙ったトウカイマシェリ、豊富なスタミナが身上のワンダーディーン、１２番人気で勝った前走の再現を狙ったケイアイアギト、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１では地方馬ながら１番人気（３着）だったベストグリーンと、多彩なラインアップで挑んだが、勝利をつかむことはできなかった。