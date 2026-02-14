「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔（38）が14日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演し、「人生で一番緊張」した時のことを振り返った。

「Kis-My-Ft2」は2011年に「Everybody Go」でデビュー。デビュー当時の思い出を聞かれた藤ヶ谷は「一緒に思い出に残る年になるかなと思ったので、色々買ったんですよ」と言い、当時買ったWOLF’S HEADの財布を持参。「一生この一個で行こうと思ってて。直しながら行きたいなと思って」と語った。

さらに「みんなも共通だと思うんですけど、イベントをやらせていただいた後、夕方から初めてのSMAP×SMAPだったんです。ビストロスマップの収録で、5人そろったSMAPを初めて見たんです。あれが人生で一番緊張しまして。あの緊張を超える日が、あれ以降ない」と振り返った。

宮田俊哉も「緊張しすぎて、味全然覚えていないですもん。“どう？”って言われても“分かんないです”みたいな」と言い、藤ヶ谷も「しゃべれなかったです。とにかく」と語った。

藤ヶ谷はまた、12年に木村拓哉とドラマで共演した時に、貰った帽子を持参。「飾っています」と明かした。どうやってもらったのかと聞かれると「食事連れて行ってもらった時に勇気を振り絞って“洋服下さい”って言ったら“あぁ？”みたいな感じだったんですよ。で、次の日ドラマ現場に行ったら、楽屋に大きい段ボールが2つ置いてあって、洋服がいっぱい入っていたんです。でも木村さんからって誰も知らないんで、俺なんか、前の方が使っていた楽屋の忘れ物かな？誰のなのかな？みたいな」と明かしていた。