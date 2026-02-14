家族思いで明るく、頼りがいもある夫。
でも気づけば、趣味や買い物に使うお金が増えていて…。

「たまにはいいだろ」と居直られる度に、不安は募るばかり。
これは一時的な浪費なのでしょうか…このまま見て見ぬふりをしていてもいいの？

漫画を読む「浪費家夫と離婚の危機？」

す。本番公開前に変更お願いします
(ウーマンエキサイト編集部)