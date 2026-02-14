ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「生活費が足りない？専業主婦なんだからうまくやってよ」生活力のな… 「生活費が足りない？専業主婦なんだからうまくやってよ」生活力のない夫と暮らしていける？ 「生活費が足りない？専業主婦なんだからうまくやってよ」生活力のない夫と暮らしていける？ 2026年2月14日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 家族思いで明るく、頼りがいもある夫。 でも気づけば、趣味や買い物に使うお金が増えていて…。「たまにはいいだろ」と居直られる度に、不安は募るばかり。 これは一時的な浪費なのでしょうか…このまま見て見ぬふりをしていてもいいの？漫画を読む「浪費家夫と離婚の危機？」す。本番公開前に変更お願いします(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 不倫現場にいた男性が長男の元に会いに来た！衝撃の“ある物”を渡してきた…【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.97】 「娘は僕の子じゃないかも!?」後輩の激白に驚愕…！ 出会ったエピソードを聞くと怪し過ぎる！ 「専業主婦のお前に何の相談するわけ？」学歴がないからと息子の進路に口も出せなくて【妻を見下す夫の末路 Vol.3】