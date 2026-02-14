『with MUSIC』次回ラインナップ発表！今井美樹、なにわ男子、こっちのけんとが出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月21日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

今井美樹「PIECE OF MY WISH」「青空とオスカー・ピーターソン」

こっちのけんと「ピクルス」

なにわ男子「勇気100%」「HARD WORK」

※アーティスト名五十音順

■今井美樹が『with MUSIC』初出演

今年歌手デビュー40周年を迎える今井美樹の『with MUSIC』初出演が決定。

今井のデビュー40周年の軌跡を年表とともに、MCの有働由美子、アーティストナビゲーターの松下洸平と振り返る。

地元・宮崎県から上京した当時のエピソードや、160万枚超えのミリオンセラーを獲得した「PRIDE」の制作秘話をなどが語られる他、40年前に歌手を志す理由となった憧れのアーティストとも明らかになる。

さらに、スタジオでは往年の名曲「PIECE OF MY WISH」と最新曲「青空とオスカー・ピーターソン」の2曲を歌唱する。

■なにわ男子のドーム公演に潜入

今年デビュー5周年イヤーとなる、なにわ男子の『1st DOME LIVE‘VoyAGE’』の大阪・京セラドーム公演に『with MUSIC』が潜入。

観客の頭上を通過する動く大型ステージや、空中からのパフォーマンスなど、なにわ男子の豪華なライブ演出の裏側に迫る。

さらに、京セラドームのライブ中に公開収録した「勇気100%」と『with MUSIC』収録のためだけに歌唱した最新曲「HARD WORK」の2曲のライブを披露する。

また歌唱アーティストとして、こっちのけんとが登場。最新曲「ピクルス」を披露する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

02/21（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティス（五十音順）：今井美樹、こっちのけんと、なにわ男子

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/