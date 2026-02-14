次回2月21日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2月21日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！

今年歌手デビュー40周年を迎える今井美樹の「with MUSIC」初出演が決定！今井のデビュー40周年の軌跡を、年表と共にMC有働由美子・松下洸平と振り返る。

地元・宮崎県から上京した当時のエピソードや、160万枚超えのミリオンセラーとなった「PRIDE」の制作秘話を語る。さらに、40年前に歌手を志す理由となった憧れのアーティストとは？

スタジオでは、往年の名曲「PIECE OF MY WISH」と最新曲「青空とオスカー・ピーターソン」の豪華2曲ライブを披露する。

今回は特別企画も。なにわ男子の京セラドーム大阪公演に密着！

今年デビュー5周年イヤーとなるなにわ男子の「1st DOME LIVE'VoyAGE'」の京セラドーム大阪公演に「with MUSIC」が潜入。観客の頭上を通過する動く大型ステージや、空中からのパフォーマンスなど、なにわ男子の豪華なライブ演出の裏側に迫る！

さらに、京セラドーム大阪でのライブ中に公開収録した「勇気100%」と、「with MUSIC」収録のためだけに歌唱した最新曲「HARD WORK」の2曲ライブを披露する。

歌唱アーティストには、代表曲「はいよろこんで」で知られ、2024年のレコード大賞で最優秀新人賞を受賞したシンガーソングライターのこっちのけんとが登場！最新曲「ピクルス」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

今井美樹、こっちのけんと、なにわ男子

