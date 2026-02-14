40代スタッフは「白スカート」こう穿く！【studio CLIP】甘くなりすぎない「カジュアルコーデ」

かわいい印象の白スカートは、大人世代のコーデには「甘すぎる」と感じることも。上手な取り入れ方を知りたいなら、おしゃれスタッフさんの着こなしをチェックしてみて。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の白スカートを使った、大人のカジュアルコーデをご紹介。カジュアルアイテムをバランスよく組み合わせた、甘くなりすぎないコーデをぜひ真似してみて。

ロゴニットで甘さを抑える大人の白スカートコーデ

【studio CLIP】「カットワークレーススカート」 \10,780（税込・セール価格）

繊細なレース感が魅力の白スカートは、それだけで女性らしさ十分。トップスはあえてカジュアルに振ってバランスをとってみて。グレーのロゴセーターを合わせれば甘さが落ち着き、大人も取り入れやすくなるはず。ロゴの存在感が視線を上に集めてくれるため、コーデ全体が間延びしないのもポイント。白スカートを「かわいい」から「こなれた」印象に引き上げてくれそうです。

デニムシャツでつくる気負わない白スカートコーデ

【studio CLIP】「レーヨンシャーリングロングスカート」\6,990（税込）

白スカートをもっと日常的に楽しみたいなら、デニムシャツとの組み合わせもおすすめです。デニムが、白スカートの甘さを程よくラフに中和。全体をカジュアルに寄せつつ、白スカートの軽やかさが春らしさを演出してくれそうです。頑張っている感なく自然とおしゃれに見える、大人にちょうどいいコーデかも。

Writer：licca.M