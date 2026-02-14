１３日に行われたミラノ・コルティナオリンピック。

３度目の挑戦でついに表彰台の真ん中に立った。スノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗選手（２４）にとって、過去に出場した２大会は苦い思い出しかなかった。会場を魅了する圧巻のパフォーマンスで金メダルを獲得し、最高の記憶に書き換えることができた。（中薗あずさ）

３回のうち最高点で争う決勝。暫定２位で迎えた２回目の直前、いつも身につけているネックレスを口元に持っていき、「守ってくれ」と願いを込めてスタートした。縦３回転、横４回転の大技「トリプルコーク１４４０」を２連続で成功させるなど、五つの技全てを完璧に決め、何度もガッツポーズを見せた。９５・００点をたたき出して暫定首位に立つと、そのまま逃げ切った。

「昔からずばぬけてうまかった」

スノーボードは物心がつく前の３歳頃から母親の手ほどきを受け、小学３年の時にハーフパイプの練習を本格的に始めた。運動神経が抜群で、コーチが教える空中技（エア）はすぐに習得し、どんどん上達していった。エアの高さを自由自在に調節できるのが楽しくてのめりこんだ。

小学生の頃から一緒に練習し、今大会で４位だった平野流佳選手（２３）が「優斗だけは昔からずばぬけてうまかった」と話すほど。平野選手がハーフパイプの壁から飛び出すジャンプの練習をしていたときに、戸塚選手はすでに回転技を練習していた。

大人も出場する大会で優勝し、１１歳でプロ資格を取得。２０１７年のワールドカップ（Ｗ杯）では、初出場初優勝を果たすなど、選手人生は順調な滑り出しを見せた。

転倒がフラッシュバック

１６歳で迎えた１８年の平昌（ピョンチャン）五輪は、決勝２回目の試技で壁の最上部付近から転倒。動けなくなって担架で運ばれて途中棄権し、１１位に終わった。前年の世界選手権優勝者として乗り込んだ２２年北京五輪でも、予定していた技を繰り出せず、ミスや転倒で１０位に沈んだ。

自分自身への期待が大きかった分、落胆も激しかった。スタート地点に立ってハーフパイプを見ると、北京での転倒がフラッシュバックするように。「あ、もう失敗する」と思い込んでしまう悪い癖がついてしまった。

北京五輪の試合会場の壁が苦手な角度だったことから、形状が似たほかの会場でもミスが続いた。楽しくて仕方なかったスノーボードが面白くなくなり、「もうやめよう」とまで追い込まれた。

そんな時に支えてくれたのは、仲間やコーチの存在だった。ライバルの平野選手は「優斗なら大丈夫」と、いつも励ましてくれた。あえて北京五輪の会場と同じ角度の壁を作り、苦手意識を取り除こうとしてくれたのは、コーチの青木亮さん（３８）だ。他の選手の動画を参考にしながら、ひたすら練習に励んだ。

２４年２月にＷ杯で３年ぶりに優勝を飾り、復活ののろしを上げた。「まだいける」。小さな自信を取り戻すことができた。

金メダル、重さ以上のもの

五輪の舞台には正直苦手意識を持っていた。緊張する気持ちを抑えられない部分もあったという。「流佳やコーチなど、色々な人の助けがなければ、今ここに立てていない。たくさんの人に支えられて集大成を出すことができた」と胸を張った。

つらいことも多かった平昌からの８年間は、決して無駄ではなかった。ようやく手にした金メダルを見つめながらこう言った。「ピカピカだし、重いし、重さ以上のものが詰まっている」