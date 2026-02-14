Kis-My-Ft2、メンバー脱退受け解散か存続か話し合った「全員の気持ちがそろっていないと…」
6人組グループ・Kis-My-Ft2が、14日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演した。
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2が、トークゲストとして初登場。男性アーティスト史上最速、4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動、15年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平と共に一挙に振り返った。
番組では「2023年 6人体制初の全国ツアー」にも触れ、松下から「どうピンチを乗り越えたか」を聞かれた藤ヶ谷太輔は「話そうという時間を増やしました。ひとり抜けるってなって。『解散だね』って誰も言わないし、じゃあこのまま6人でとも誰もいわなかったのでひとりひとり確認した。閉じるのかやるのか。全員の気持ちがそろっていないとこの先が難しい。今は不安だという思いがあるならいってもらってもいいし、『俺はやるよ』というのもいち意見として話しました」と当時を回想した。
これを受け千賀は「長く一緒にいると言わなくてもいいと、争いの方を避けてしまう。でも言っていいんだと、俺はそのときガヤさん（藤ヶ谷）に教えてもらってこそこから意見を言うようになりました」と自身の心境にも変化が起きたことも明かしていた。
