22日放送『with MUSIC』出演者発表 今井美樹の40周年の軌跡＆なにわ男子ドーム公演潜入
歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹が、21日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。同番組初登場となる。
【番組カット】初登場！憧れのアーティストを明かした今井美樹
番組では、今井のデビュー40周年の軌跡を年表で、MC・有働由美子＆松下洸平と振り返る。地元・宮崎県から上京した当時のエピソードや、160万枚超えのミリオンセラーを獲得した「PRIDE」の制作秘話を語る。40年前に歌手を志す理由となった憧れのアーティストを明かす。
スタジオでは、往年の名曲「PIECE OF MY WISH」と最新曲「青空とオスカー・ピーターソン」の豪華2曲をライブ披露する。
今年デビュー5周年イヤーとなる、なにわ男子の『1st DOME LIVE“VoyAGE”』の京セラドーム公演に潜入。観客の頭上を通過する動く大型ステージや、空中からのパフォーマンスなど、なにわ男子の豪華なライブ演出の裏側に迫る。
さらに、京セラドームのライブ中に公開収録した「勇気100%」と同番組の収録のためだけに歌唱した最新曲「HARD WORK」の2曲ライブを披露する。
歌唱アーティストには、こっちのけんとが登場。最新曲「ピクルス」を披露する。
