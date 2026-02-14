交通違反の不正な取り締まりが発覚した県警第２交通機動隊＝１４日、厚木市

神奈川県警第２交通機動隊（２交機）による速度超過などの取り締まり方法に疑義が生じたとして、県警は近く約２７００件もの違反を取り消す方針を固めた。既に納付された反則金約３５００万円は全額返還する。また、一部の取り締まりで作成した書類に虚偽の記載があったとして、巡査部長ら数人を虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで近く書類送検する。処分対象者は数十人に上るとみられる。県警関係者への取材で分かった。

重大事故の防止を主眼とした交通違反の取り締まりを巡り、異例の規模となる不正が発覚した。今後の取り締まり活動への影響は避けられず、再発防止策の徹底と信頼の回復が急務となる。

県警関係者によると、不適正な取り締まりがあったのは、巡査部長が２交機に着任した２０２２年３月〜２４年９月。巡査部長らは速度超過などの違反があった対象車両をパトカーで追いかけた際、実際よりも長い追跡距離を交通反則切符に記入するなどし、適正な取り締まりに見せかけた疑いが持たれている。

さらに、反則金を納めなかった取り締まり対象者の刑事処分に向け、現場での実況見分を行わないまま、インターネット上の地図を流用するなどし、虚偽の実況見分調書を作成するなどした疑いもあるという。

一連の不正には、巡査部長が所属する２交機の小隊が関与していた。県警は、巡査部長が中心的な役割を果たし、上司もとがめず同僚も追従していたとみて調べている。

車間距離不保持で摘発された人からの指摘があり、県警は２４年９月に内部調査を開始した。巡査部長は不適正な取り締まりがあったと認め、「実況見分に時間を取られるよりも、取り締まりで実績を上げたかった」という趣旨の説明をしたという。

県警は巡査部長が取り扱った数千件の交通違反について、ドライブレコーダーの映像などを点検。明白な違反が確認された事例を除く約２７００件については、適正な取り締まりだったという証明が難しいと判断した。

違反取り消しの対象者には、「優良運転者」（ゴールド免許）から「一般運転者」に変更されたり、免許停止や取り消しに至ったりした人もいるという。

県警は違反の取り消しと反則金の返還に向けた専従チームを立ち上げるとともに、問い合わせ窓口を開設して対応に当たる。

２交機には１００人余りの隊員が所属し、横浜市や川崎市を除く県西部を管轄している。巡査部長は茅ケ崎分駐所に配属され、「小田原厚木道路」などで交通違反を取り締まっていた。